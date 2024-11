Palermo. Armato di pistola rapina uno studio medico, arrestato 56enne

Armato di pistola rapina uno studio medico, terrorizzando i pazienti in attesa di essere visitati. È successo a Palermo, dove la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato G.M., 56 anni, per rapina aggravata. I poliziotti sono intervenuti in uno studio medico nella zona di via Oreto per la segnalazione di una rapina. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto le testimonianze del titolare dell’attività e dei numerosi pazienti, presenti al momento della rapina, accertando che il rapinatore era entrato all’interno dello studio medico armato di pistola, minacciando prima il medico e successivamente le persone presenti. L’uomo, con in pugno la pistola, aveva sottratto a una paziente uno zainetto contenente effetti personali e uno smartphone.Solo le urla di una delle persone presenti lo avevano fatto desistere dal proseguire la rapina. Prima di fuggire, l’uomo ha esploso un colpo di pistola in aria. Durante la fuga il rapinatore ha perso il portafoglio, che è stato recuperato da uno dei presenti e consegnato ai poliziotti intervenuti. Gli agenti della Squadra mobile sono così riusciti a risalire all’identità del rapinatore, trovato nella sua abitazione con la pistola utilizzata, rivelatasi a salve e completa di caricatore contenente due cartucce inesplose, e la refurtiva.