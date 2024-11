Palermo. Al via la terza edizione della “Targa Franchi e Ingrassia”

Arriva la terza edizione della “TARGA FRANCHI E INGRASSIA” a Palermo – Direzione Artistica di Marco Li Vigni – domenica 1° dicembre alle ore 18.00 al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa. A condurre la serata sarà Vincenzo Canzone. L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo. Una serata-omaggio al grande duo iconico della comicità siciliana che attraverso sketch, musica e ricordi intende celebrare il talento di grandi nomi del panorama artistico locale e nazionale.

“Si rinnova l’appuntamento per la Terza edizione 2024, grazie al sostegno dell’Area Cultura del Comune di Palermo, un’edizione che sarà pregna di ospiti e grandi emozioni con una menzione speciale alla memoria di Maurizio Bologna, recentemente scomparso. Un ringraziamento particolare ai figli di Franco e Ciccio per il sostegno dimostrato nel condividere questo percorso di ricordo di due grandi artisti. Un grazie speciale al mio amico Angelo Butera per i suoi preziosi consigli dispensati in modo disinteressato. Per il resto, sto già lavorando alla prossima Edizione 2025”, dichiara il Direttore Artistico della Targa Franchi e Ingrassia, Marco Li Vigni.

Il programma della serata prevede la consegna di una “Targa alla Carriera” all’attore e comico Manlio Dovì, una “Targa alla Memoria” all’attore Maurizio Bologna recentemente scomparso e una “Targa al Merito” alle emittenti regionali TRM e TeleOne per il loro impegno nella diffusione dell’arte di Franchi e Ingrassia alle nuove generazioni. La serata sarà intrattenuta dall’esibizione musicale de La Bottega Retrò con le canzoni di Franco e Ciccio. Special Guest della serata sarà il comico Ivan Fiore. Interverrà Giuseppe Li Causi, cultore di Franco e Ciccio, interessatosi alla realizzazione di un francobollo sui due comici e alla nascita della piazzetta “Franchi e Ingrassia” a Palermo. Sarà presente in sala l’Assessore Comunale alla Cultura Giampiero Cannella. La Direzione della Produzione è di Giusy Pitarresi, il Responsabile Tecnico è Salvatore Chiappara. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.