Mussomeli, manutenzione straordinaria per l’orologio comunale. Presto l’avvio dei lavori

MUSSOMELI – Finalmente “Ciccanninu” si risveglierà dal suo lungo letargo. Infatti, salvo qualche sporadico e brevissimo periodo di funzionamento, l’orologio comunale per lungo tempo è stato silente e con le lancette ferme, suscitando periodicamente mormorazioni, segnalazioni e vibrate critiche al riguardo. E’ di ieri (13 novembre) la comunicazione del sindaco Catania che informa dell’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’orologio della Torre Civica. “Un intervento fondamentale, commenta il primo cittadino, per preservare e garantire il corretto funzionamento di uno dei simboli più iconici della nostra città. L’orologio avrà un restauro accurato per rispondere alle necessità di conservazione e miglioramento tecnologico”. A giorni, dunque, l’avvio dei lavori che permetteranno l’ascolto dello storico “ciccanninu” e il ritmo del tempo. Un altro tassello per la per valorizzazione e tutela del patrimonio storico e culturale del territorio.