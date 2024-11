Delia. Il sindaco Bancheri replica a segnalazione su cortile della scuola d’infanzia

DELIA. Riceviamo e pubblichiamo nota del sindaco Gianfilippo Bancheri su questione scolastica.

“L’Amministrazione Bancheri apprende con stupore dell’articolo pubblicato ieri sulle condizioni del cortile della scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII”. Alla cittadina che ha avviato in maniera “solerte” la segnalazione vorrei far presente quanto segue:

– i Vigili del Fuoco non sono assolutamente intervenuti a causa dei problemi della struttura relativi alla pavimentazione né alla presenza di NESSUN albero pericolante bensì all’esistenza di un alveare, per la rimozione del quale essi sono il corpo d’intervento preposto;

– la stessa cittadina dimostra di “sconoscere” il territorio in generale e il contesto scolastico nel particolare, perché altrimenti non si spiegherebbe come la stessa non sappia che da anni il cortile in oggetto, che corrisponde solo ad una porzione dello spazio esterno a servizio dell’utenza scolastica, non viene frequentato dai bambini perché non rispondente ai canoni di fruibilità in massima sicurezza;

– la suddetta “solerte” cittadina “sconosce” altresì tutte le iniziative di miglioramento strutturale, di efficienza energetica e di messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici posti in essere dall’Amministrazione Bancheri tramite milioni e milioni di euro di finanziamenti intercettati negli ultimi anni che, per chiarezza, si elencano di seguito:

1) Messa in sicurezza della Scuola Elementare “Giovanni XXIII” per euro 1.067.705,00;

2) Efficientamento energetico Scuola Media “Luigi Russo” per euro 947.802,00;

3) Adeguamento sismico della Scuola dell’Infanzia di viale Sandro Pertini per euro 1.452.315,40;

4) Adeguamento sismico della Scuola Media “Luigi Russo” per euro 1.990.000,00;

Qualora la cittadina avesse avuto a cuore realmente la sicurezza dei bambini e non, come facilmente intuibile, la volontà di alimentare sterili polemiche, avrebbe potuto chiedere al sottoscritto e/o agli assessori comunali cosa l’Amministrazione ha già in programma di fare per sistemare e rendere fruibile lo spazio di pertinenza della scuola in oggetto.

In quel caso sarebbe venuta a conoscenza della presentazione all’Assessorato Regionale competente di un progetto di 350 mila euro, come riportato dalla Delibera di Giunta n. 55 del 03/09/2024, così denominato: “Interventi di adattamento e di adeguamento del cortile e degli spazi esterni della Scuola Elementare Giovanni XXIII”.

Con tale ennesimo progetto l’Amministrazione Bancheri dimostra, ancora una volta, di avere a cuore l’incolumità dei nostri bambini e ragazzi nonché la loro ottimale maturazione incrementando la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, riducendo il fenomeno dell’abbandono scolastico e consentendo una più ampia accessibilità agli ambienti scolastici”.

Il sindaco Gianfilippo Bancheri