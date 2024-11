Caltanissetta. “Noi Moderati” rafforza la sua presenza politica nel territorio nisseno

CALTANISSETTA. “Noi Moderati” si rafforza nel territorio Nisseno, con particolare riferimento all’ambito cittadino, raccogliendo adesioni di donne e uomini di esperienza ed elevata professionalità e caratterizzato dalla rilevante partecipazione di giovani e donne. Lo ha reso noto il responsabile cittadino di Noi Moderati l’avv. Vincenzo D’Anna. In accordo con il coordinatore regionale Massimo Dell’Utri e quello provinciale Angelo Fasulo è stato varato il nuovo organigramma organizzativo. Ispirati al manifesto politico presentato alla vigilia delle elezioni comunali, la volontà espressa dal gruppo è quella di dare seguito agli impegni presi con gli elettori e di confermare la proposta politica “CALTANISSETTA 2035” per il rilancio della città.

Alfredo Zoda in qualità di presidente del comitato cittadino, Michele Di Natale portavoce del gruppo, Gioacchino Vincitore dirigente organizzativo, Marco D’Arma addetto stampa e Alberto Stella responsabile dei giovani sono le prime figure individuate. Il coordinatore Vincenzo D’Anna sarà poi collaborato dai membri del comitato cittadino, nell’ordine, Salvatore Alù, Gino Assennato, Donatella Caselli, Franco Catanzaro, Clelia Cavallo, Teresa Cocca, Graziella Di Prima, Davide Giglio, Barbara Iraci, Michele Lunetta, Antonella Macaluso, Giovanni Mammano, Michele Mandalà, Saverio Savio, Simone Anna, Renato Tedeschi, Ilaria Tornatore, Massimiliano Turco, Corrado Vecchio, Massimo Volo ed i membri di diritto, i consiglieri Oriana Mannella, Salvatore Mazza e Vincenzo Piscopo unitamente ai due assessori in carica Pierpaolo Olivo ed Ermanno Pasqualino.

Per omogenizzare l’offerta politica nella provincia di Caltanissetta ed offrire nuovo valore aggiunto ai comuni del territorio viene nominato Michele Vecchio come responsabile provinciale degli enti locali. L’appuntamento per la prima uscita in pubblico sarà il secondo episodio della seconda stagione di ModerataMente, l’iniziativa di approfondimento politico & culturale, che per questa occasione sarà svolto venerdì 22 novembre alle ore 18:30 presso la sala comunale Paolo Borsellino in Piazza Papa Giovanni XXIII A San Cataldo. A parlare di “Potere dei social” sarà Laura Bordenga, concluderà i lavori l’On. Raimondo Torregrossa.