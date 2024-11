Caltanissetta. Il sindaco Tesauro, l’assessore Aiello e le Associazioni di volontariato elaborano piano organizzativo per l’emergenza idrica

CALTANISSETTA. A Palazzo del Carmine, il Sindaco Walter Tesauro e l’assessore alla Protezione Civile Oscar Aiello hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di volontariato che svolgono anche servizio di protezione civile.

S’è trattato di un importante momento di confronto e condivisione progettuale in quanto s’è provveduto a strutturare di comune intesa un piano organizzativo e logistico per la gestione del presidio mobile dei Silos e per organizzare in maniera ottimale gli interventi a supporto dei cittadini per fronteggiare l’emergenza idrica.

Dunque, un percorso progettuale al fine di coordinare al meglio quelle che dovranno essere le linee di intervento per affrontare al meglio e in maniera organizzata l’emergenza idrica che, purtroppo, continua a caratterizzare il capoluogo nisseno.