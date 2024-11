A Riesi Istruttori e atleti della sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro protagonisti nella “Giornata dello sport per Tutti”

RIESI. Istruttori e atleti della Sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro di Caltanissetta hanno partecipato alla manifestazione “Giornata dello sport per tutti”, organizzata dall’associazione Mosaico.

L’evento s’è svolto in piazza Garibaldi a Riesi ed è stata una manifestazione all’insegna non solo dell’inclusione, ma anche dell’amicizia e dello sport. Il tutto nel contesto di valori che uniscono e che costituiscono la base non solo per uno sport migliore, ma anche per una società più inclusiva e solidale.