UE, nuovi mezzi aerei anti-incendi. Ruggero Razza(FdI): “Commissario ha risposto grazie alla mia interrogazione”

“La Commissione europea per fronteggiare l’emergenza incendi che periodicamente interessa gli Stati membri apre a nuovi mezzi aerei, per la prima volta non solo canadair. Lo fa sapere il commissario europeo per la

Coopernazione internazionale, gli aiuti umanitari e le risposte alle crisi, Janez Lenarčič che, rispondendo ad un interrogazione dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Ruggero Razza, ha annunciato “nuove misure per migliorare la preparazione e rafforzare le capacità antincendio”. Lo rende noto un comunicato di FdI.

“Grazie all’intervento promosso da ECR-FdI – sottolinea Ruggero Razza nella nota – la Commissione europea, avendo una competenza di sostegno in materia protezione civile, dopo aver nella scorsa legislatura annunciato il raddoppio della flotta transitoria rescEU di aeromobili antincendio durante la stagione estiva, apre all’auspicio di un programma europeo per la costruzione di velivoli più moderni ed efficaci. È un piccolo ma significativo varco, nella risposta alla mia interrogazione, che appare sfidante soprattutto nell’ambito dei piani di adattamento al clima che ogni Stato membro è chiamato a predisporre e aggiornare”.

Il commissario Lenarčič, nella sua risposta all’interrogazione di Razza, prosegue la nota – ha anche confermato il il finanziamento per l’acquisto di 12 nuovi aerei anfibi che saranno ospitati da sei Stati membri e dovrebbero

arrivare gradualmente a partire dal 2027. “Abbiamo anche appreso con soddisfazione – conclude l’eurodeputato di FdI – che sono attualmente in campo cinque progetti di prevenzione degli incendi boschivi. Dalla nuova Commissione ci aspettiamo un impulso costante”.