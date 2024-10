Serie D. Solo pari per la Sancataldese con il Sambiase: due volte in svantaggio e due volte in gol con Catania

Un vivacissimo pari, quello tra la Sancataldese e il Sambiase. Al Valentino Mazzola la Sancataldese era a caccia della sua prima vittoria stagionale, ma ha dovuto inseguire i calabri acciuffando il pari 2-2 proprio in zona Cesarini.

Il Sambiase è passato una prima volta in vantaggio nel primo tempo con Umbaca. Nella ripresa, tuttavia, Catania è riuscito a riacciuffare i calabri con un bel gol che ha rimesso in parità il confronto. Il Sambiase, tuttavia, è riuscito a riportarsi in vantaggio con Munoz che ha messo a segno la rete dell’1-2.

La Sancataldese, tuttavia, se pur in svantaggio, ci ha creduto sino alla fine. Il suo sforzo è stato premiato dalla rete del 2-2 finale ancora ad opera di Catania che, nell’occasione, ha dimostrato fiuto del gol ed efficacia sotto porta con una doppietta che ha evitato alla Sancataldese la sconfitta casalinga.

La squadra di Orazio Pidatella, in ogni caso, ha dimostrato di saper lottare sino alla fine, e questo è certamente un dato positivo per una Sancataldese che, per il resto, ha rischiato di perdere contro un Sambiase che s’è rivelato cinico, ma non certamente trascendentale. I calabri hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni avute contro una Sancataldese generosa che ha concluso la partita con 7 juniores in campo.

Per il resto gran bella cornice di pubblico, con il Commando Neuropatico a dare sempre la carica alla squadra che ci ha creduto sino alla fine venendo premiata dalla rete del 2-2 definitivo ad opera di Catania. (Foto Sancataldese Calcio Official)