Serie D. Movimenti di mercato in entrata e uscita: arriva Zarrillo, Baio se ne va

Una partenza e un arrivo. Sono quelli che si sono registrati alla Nissa. In uscita c’è Benny Baio che, secondo quanto comunicato dalla società, non potrà proseguire la sua esperienza in maglia biancoscudata. Il giovane calciatore, infatti, causa gravi problemi familiari è stato costretto ad avvicinarsi a casa.

Contestualmente, si registra l’ingresso nella famiglia biancoscudata, di un altro giovane dalle grandi prospettive: si tratta di Michele Zarrillo (nella foto), classe 2005, giocatore duttile che può occupare in campo sia il ruolo di terzino di entrambe le fasce che di centrocampista. Michele, nella sua seppur giovane carriera, ha maturato esperienze con le giovanili di Benevento e Casertana, quindi Legnago e Cjarlins Muzane.