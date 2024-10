Seconda Categoria. Impresa Amo Gela Dorica: battuta la capolista. Prima vittoria in campionato per il Riesi 2002

Nel girone G del campionato di Seconda Categoria risultati esaltanti per le due Nissene negli anticipi. Nel primo l’Amo Gela Dorica ha battuto 3-2 la temibile Valguarnerese in un match spettacolare che ha esaltato il senso del gol degli avanti gelesi, ma anche il valore della compagine ennese.

Vantaggio ennese al 4′ con Juwara, ma Ascia la rimette subito in piedi all’8′. Poi Iapichello porta i gelesi sul 2-1, ma la Valguarnerese è dura a morire e la pareggia con Litteri. Nel finale di tempo ancora prodezza, stavolta di Sammartino e Amo Gela Dorica che si porta sul definitivo 3-2 finale.

I gelesi di Francesco Italiano sono ora al primo posto con 7 punti in 3 gare giocate. In teoria, solo lo Sporting Casale di Catenanuova, secondo con 6 punti ma con una gara in meno, può insidiare il primato dei gelesi.

Nell’altro anticipo, gran bella vittoria, la prima in campionato, per il Riesi 2002 (nella foto). La squadra di Salvatore Sammartino s’è imposta 0-2 ad Assoro in una gara difficile e al tempo stesso esaltante. I riesini l’hanno risolta con le reti di Alabiso e Janni, al secondo gol di fila in campionato.

Per il Riesi 2002 prima vittoria stagionale in campionato, ma anche importanti segnali di crescita per una squadra alla quale, finora, era mancato il risultato.

Il Riesi, con la vittoria di Assoro, s’è portato a quota 4 in classifica, frutto di una vittoria, un pari e una sconfitta. Un gruppo di grande valore che in terra ennese lo ha messo in bella evidenza con una prestazione superba.