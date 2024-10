Santa Caterina. Il 4 novembre organizzata manifestazione per ricordare i caduti delle guerre

SANTA CATERINA. Il 4 Novembre è una data storica per l’Italia; infatti in questo giorno si ricorda l’Armistizio di Villa Giusti – entrato in vigore il 4 novembre 1918 – che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale e si completava il ciclo delle campagne nazionali per l’Unità d’Italia.

Ma il 4 novembre è anche la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in cui si commemorano i tanti caduti per l’indipendenza, l’unità e la libertà dell’Italia in tutte le guerre. E’ prevista la partecipazione dell’associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Caltanissetta il cui raduno è previsto alle 9. Alle 9,30 sarà dato il via al corteo delle autorità.

Per onorare il sacrificio di tanti italiani caduti l’Amministrazione comunale di Santa Caterina vuole dare alla ricorrenza il giusto rilievo e pertanto ha invitato tutta la cittadinanza a prendere parte alla manifestazione nel ricordo dei molti concittadini caduti in tutte le guerre. In particolare, oltre alla benedizione alle ore 10 e la commemorazione dei Caduti presso la società Militari in Congedo, alle ore 11 è prevista la deposizione di una corona d’alloro sul monumento ai caduti.