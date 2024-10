Sanità. Il medico chirurgo nisseno Antonio Pesce relatore al Congresso Nazionale SIRC: esperti a confronto su innovazioni cliniche

Il Prof. Antonio Pesce, medico chirurgo di origini nissene e docente dell’Università degli Studi di Ferrara, ha partecipato come relatore al Congresso Nazionale della Società Italiana di Ricerche in Chirurgia (SIRC), in occasione del 126° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia a Roma presso l’Hotel Ergife Palace dal 13 al 16 Ottobre 2024.

Il prof. Pesce ha coordinato un’importante consensus conference congiunta su un tema di grande attualità relativo alla gestione della colecistostomia percutanea e alle indicazioni alla colecistectomia laparoscopica nei pazienti fragili, anziani e ad alto rischio chirurgico con la collaborazione della Società Italiana di Ricerche in Chirurgia (SIRC) e della Società Italiana di Chirurgia d’urgenza e del trauma (SICUT). L’evento ha visto la collaborazione tra chirurghi e radiologi interventisti che hanno condiviso le proprie opinioni ed esperienze in un clima di grande interesse e valore scientifico con la partecipazione di un gran numero di giovani specializzandi.

Questo evento rappresenta la prima consensus su questo specifico tema con il carattere peculiare della multidisciplinarietà. Il prof. Vito D’Andrea, Presidente eletto della Società, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto e per l’organizzazione dell’evento.

L’edizione 2024 del Congresso, dal titolo “Il Futuro del Chirurgo – Il Chirurgo del Futuro” è stata inoltre un’occasione di confronto tra esperti sulle più importanti innovazioni cliniche e tecnologiche nell’ambito della Chirurgia.