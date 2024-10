Riesi. Presentate da BcSicilia le ultime opere di Don Pino Giuliana in presenza del vescovo don Rosario Gisana

RIESI. Intenso ed interessante evento organizzato da BCsicilia Riesi di presentazione delle ultime opere pubblicate da Don Pino Giuseppe Giuliana alla presenza di S.E. il Vescovo di Piazza Armerina Don Rosario Gisana. Relatrici le prof. sse Maria Teresa Giuliana, Santina Sanfilippo, M.Maria Catena Sanfilippo. Interventi poetici di Gaetano Riccobene.

Nell’occasione le ultime opere di Don Pino Giuliana sono state sottoposte ad un’attenta analisi. Il socio Gianfranco Terranova ha scattato le foto e fatto il video dell’evento. Il numeroso pubblico presente ed i membri della Comunità di preghiera di Don Pino hanno apprezzato le tematiche affrontate e i vari interventi. Don Pino Giuseppe Giuliana a dispetto dei suoi 87 anni continua a stupirci per il suo occhio attento alla realtà odierna, per il suo spirito pastorale e per l’apostolato della parola.