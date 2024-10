Prima Categoria. Volano alto Sommatinese e Don Bosco Mussomeli; ancora al palo il Terranova Gela

In Prima Categoria, nel girone B anticipi all’insegna della vittoria per le Nissene Sommatinese e Don Bosco Mussomeli. Nel girone F, invece, ancora una sconfitta per il Terranova Gela.

In particolare la Sommatinese ha rifilato la classica “manita” al temibile Sant’Anna di Enna uscita sconfitta 2-5 contro i granata sommatinesi. Per la squadra di Nicotra a segno Pira, Graci, Cantavenera (nella foto) e doppietta di Noto. Una vittoria, quella del Sommatino, che fa il paio con quella di domenica scorsa con il Gangi e che proietta la squadra del presidente Vendra al primo posto a punteggio pieno nel girone B di Prima Categoria.

Stesso discorso per la Don Bosco Mussomeli. I manfredonici, reduci dalla vittoria nel derby con il Calcio Campofranco, hanno piegato fuori casa lo Sporting Termini 1-2. A mettere a segno l’uno – due vincente sono stati Spoto e Catania che hanno reso vano il gol dei padroni di casa realizzato da Comella. Anche la Don Bosco, avendo vinto due gare sulle due disputate, è prima a punteggio pieno nel girone.

Ancora una sconfitta, invece, per il Terranova Gela che ha perso 2-1 con il Ragusa Boys a segno con Scaglione e Camponero, mentre per i gelesi ha segnato Comandatore la cui rete, tuttavia, non ha mutato le sorti del match. Dopo le prime due gare pertanto il Terranova resta a quota 0 nel girone F di Prima Categoria.