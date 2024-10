Prima categoria. Nel girone G è ancora super Sommatinese; pari per la Don Bosco Mussomeli; travolto il Terranova Gela

In Prima Categoria è proprio il caso di dire che la Sommatinese Calcio (nella foto) vola. La squadra granata ha superato 4-1 l’Empedoclina in un confronto che nel girone B l’ha vista prevalere confermando la testa solitaria della classifica con 9 punti a punteggio pieno dopo le prime tre partite di campionato.

La Sommatinese è andata a segno con Cannizzaro, poi con una doppietta di Genova e con la rete di Di Marco. Per l’Empedoclina in gol Giuffrida. La Sommatinese ha fornito l’ennesima grande dimostrazione di forza al cospetto di un’Empedoclina che ha dovuto alzare bandiera bianca.

Ha invece pareggiato 0- 0 la Don Bosco Mussomeli con gli ennesi del Sant’Anna. Gara parecchio intensa e non semplice quella giocata al Nino Caltagirone tra due squadre che si sono sfidate in una partita molto combattuta che, alla fine, non ha fatto registrare nè vincitori nè vinti. Nel girone B, pertanto, se la Sommatinese è in testa, la Don Bosco Mussomeli è invece seconda a quota 7 in classifica. Chiude il Campofranco Calcio che ha un solo punto.

Nel girone F, infine, archiviato l’anticipo dell’Accademia Mazzarinese che ha pareggiato 2-2 sul campo del Motta Calcio, ha invece perso malamente il Terranova Gela che in casa è stato sconfitto 0-6 dal Real Belvedere con le reti di Germano (3), Spoto, Molisina e Biamonte. Il Terranova Gela è ultimo a quota 0 in classifica.