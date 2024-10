Mussomeli, celebrate nel pomeriggio le esequie della mamma del sindaco Catania

MUSSOMELI – Celebrate, questo pomeriggio, nella parrocchia di Cristo Re, le esequie della settantaquattrenne Marianna Petruzzella, mamma del sindaco Giuseppe Catania, presiedute dal parroco don Liborio Franzù. Tanta gente ha voluto rendere omaggio ad una donna semplice, umile, discreta e amorevole, con le labbra sempre aperte al sorriso, che, lasciando il suo letto di sofferenza e i suoi cari familiari, ieri mattina, è volata in cielo per il suo riposo eterno, accolta fra le braccia del Cristo benevolo e misericordioso. Tante le persone che, fin dalla mattinata di ieri, si sono recate nella casa di abitazione di Via Quasimodo per rendere omaggio alla salma, sistemata già nella bara con l’allestimento della camera ardente con l’immagine del Cristo Redentore, ed in tanti, nel pomeriggio di oggi,, sono stati presenti alle sue esequie: autorità civili e militari, alcuni sindaci e consiglieri comunali della zona per testimoniare la propria vicinanza al lutto che ha colpito la famiglia del sindaco Catania. Al termine, il viaggio verso l’ultima dimora.