Gastroenterologia, esperti mondiali a Gela per il nel congresso “La Gastroenterologia nel 2024”

Medici ed esperti di livello mondiale a confronto a Gela nel congresso “La Gastroenterologia nel 2024”: un evento importante che la Città del Golfo ospiterà da giovedì 3 a sabato 5 ottobre e al quale parteciperanno eccellenze della disciplina che arriveranno da tutta Italia ma anche dagli Stati Uniti. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo di Città dal dott. Giuseppe Leonardi, direttore del corso insieme al dott. Maurizio Vinti, dal sindaco di Gela Terenziano Di Stefano e dall’assessore alla sanità Filippo Franzone.

«Portare l’evento in periferia è una sfida – ha spiegato il dott. Leonardi -. Ci sono maggiori difficoltà organizzative, ma è importante arrivare fin qui e fare prevenzione: si stima che nel 2035 il 31% della popolazione italiana sarà obesa o in sovrappeso. Ecco perché, tra i vari temi, sarà fondamentale dedicarci anche alla dieta mediterranea e al suo valore nella prevenzione».

Giovedì alle 16:30 si terrà al teatro “Eschilo” la cerimonia di inaugurazione del congresso con le prime letture magistrali: interverranno Cristiano Spada (Professore ordinario di Gastroenterologia presso l’Università Cattolica di Roma e Direttore dell’Unità di Endoscopia Digestiva presso la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma) e la ricercatrice gelese Marina Baretti (Professore di Oncologia presso l’Università Johns Hopkins di Baltimora, Stati Uniti).

«Un onore per la città ospitare un evento di questo tipo – ha detto il sindaco Terenziano Di Stefano -. Le congratulazioni al dott. Leonardi per aver portato un così importante congresso nel nostro territorio». «Un evento di spessore – ha aggiunto Filippo Franzone, assessore alla sanità -, è vero che spesso riscontriamo dei problemi legati alla gestione della sanità ma abbiamo anche delle eccellenze che dobbiamo valorizzare». Durante l’evento inaugurale previsto al teatro Eschilo non mancherà una presentazione del ricco patrimonio storico-culturale di Gela, quindi per concludere un recital del maestro Alberto Ferro, giovane pianista ormai affermato nel panorama internazionale. L’indomani ed il sabato le sessioni dedicate al convegno scientifico, che si terranno presso l’Hotel Villa Peretti.

