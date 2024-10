Campofranco. Gran successo per l’escursione al Ponte Romano e alla Funtana di li Rosi

CAMPOFRANCO. Si è svolta con grande successo l’escursione al Ponte Romano e Funtana di li Rosi, un evento che ha visto la partecipazione entusiasta di circa 60 persone tra organizzatori ed escursionisti provenienti da diverse località: Acquaviva, Mussomeli, Serradifalco, Caltanissetta, San Cataldo, Bompensiere, Isola delle Femmine, Favara, Raffadali, Agrigento, Porto Empedocle, San Giovanni Gemini, Sutera e naturalmente Campofranco.

Il percorso di 6 km, con partenza da Piazza Crispi, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di scoprire e riscoprire i tesori nascosti del nostro magnifico territorio all’interno della Riserva Naturale del Monte Conca. Lungo il cammino, i partecipanti hanno potuto godere di panorami mozzafiato che si estendevano a perdita d’occhio sulle colline circostanti, con viste spettacolari sulla valle del fiume Platani e sulle montagne in lontananza. Il gioco di luci e ombre creato dal sole autunnale ha regalato scorci indimenticabili, tingendo il paesaggio di sfumature dorate e ambrate.

Nel contempo hanno ammirato una ricca varietà di vegetazione mediterranea, tra cui boschi di querce secolari, macchia mediterranea profumata di timo e rosmarino, e antichi uliveti che raccontano la storia agricola della nostra terra. La flora autoctona ha mostrato tutta la sua bellezza, con fiori selvatici che punteggiano i sentieri di colori vivaci.

Per i partecipanti la possibilità di osservare da vicino una fauna sorprendente e variegata, con avvistamenti di rapaci che solcavano i cieli, come poiane e gheppi, e la presenza discreta di piccoli mammiferi come volpi e istrici, di cui abbiamo potuto osservare le tracce. Gli escursionisti più attenti hanno anche notato la presenza di diverse specie di farfalle e insetti, testimonianza della biodiversità del nostro ecosistema.

Il tutto incentrato con la visita al “ponte romano”, tappa principale della nostra escursione che rappresenta un monumento di inestimabile valore storico e alla “funtana di li rosi”, altra fondamentale tappa che ha dato inizio alla nostra storia dove tutt’oggi risiede una sorgente d’acqua.

Un ringraziamento speciale è andato a Giovanni Macaluso, Direttore della Riserva Naturale del Monte Conca, che con estrema professionalità ha illustrato ai partecipanti le meraviglie della Riserva, spiegando l’importanza geologica e naturalistica dell’area, inclusi i fenomeni carsici e la formazione delle grotte caratteristiche della zona.

Vincenzo (Gino) Nicastro, Direttore del Museo di Storia locale di Campofranco, che ha accompagnato gli escursionisti fino alla visita finale al museo, offrendo preziose informazioni sulla storia e le tradizioni locali.

Infine, un sentito grazie agli amici di Sutera e all’associazione G.O.D. per l’organizzazione di questa magnifica giornata che, insieme a momenti di stanchezza, ci ha regalato tanti altri di felicità e condivisione. Questa escursione ha dimostrato ancora una volta la bellezza del nostro territorio e l’importanza di valorizzarlo e condividerlo. Continueremo a promuovere iniziative simili per far conoscere e apprezzare le ricchezze naturali e storiche di Campofranco e dei suoi dintorni. Infine, un ringraziamento agli assessori Caltagirone, Lipari e Scozzaro che nella giornata di Sabato si sono impegnati a pulire il sentiero (provinciale) per rendere il percorso più “decente”.