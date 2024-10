Caltanissetta. Ripristino parziale della potabilità dell’acqua: ecco le zone interessate

Due delle tre zone interessate tornano a essere utilizzabili per gli usi potabili

Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, nell’ordinanza n. 66 dell’1 ottobre 2024 ha revocato parzialmente il divieto di utilizzo per gli usi potabili delle acque distribuite dal gestore del Servizio Idrico Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A. esclusivamente alle zone interessate dal punto di prelievo Caltanissetta 30, Serbatoio San Giuliano:

• Zona Via Luigi Monaco;

• Ospedale

La revoca del divieto è stata adottata a seguito della nota pervenuta dall’ASP di Caltanissetta, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione: “Comunicazione rientro torbidità Caltanissetta 30 Serbatoio San Giuliano. Richiesta revoca ordinanza”, con la quale, a seguito degli “esiti di analisi del 30/09/2024 (in allegato) di campioni di acqua potabile al pp Serbatoio San Giuliano, ove si rileva il rientro nei limiti previsti dal D.Lgs. 18/23 del parametro di torbidità”.

Resta valido il divieto all’utilizzo per gli usi alimentari nella zona Caltanissetta 27 (area di prelievo in Via Don Minzoni, 14)