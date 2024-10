Caltanissetta. Presentato nella sede della Caritas il concorso “SBAM! Noi ci siamo” per giovani artisti

CALTANISSETTA. A Caltanissetta presso la sede Caritas di Via Barone Lanzirotti n. 15, si è tenuta la presentazione ed il lancio del concorso “SBAM! Noi ci siamo”. Caritas e Pastorale Giovanile della Diocesi di Caltanissetta, lo scorso maggio, hanno voluto mettersi in ascolto dei giovani per coglierne opinioni e idee, attraverso la somministrazione di un questionario finalizzato ad osservare e conoscere alcuni aspetti della loro vita, a capire quali valori ritengono più importanti, come impiegano il tempo libero, quali luoghi e spazi hanno per socializzare ed esprimersi, quali canali social usano maggiormente e più in generale il rapporto con la loro città e soprattutto con gli altri.

Rispetto a quest’ultimo aspetto emerge come il “giudizio dei coetanei” sia una delle paure più presenti nei giovani (il 57,4% delle risposte ricevute) seguito dal “non essere all’altezza delle aspettative dell’altro” (47,5%). Il presente bando di concorso nasce da una parte come momento di riflessione, in chiave positiva e propositiva, sulle paure emerse, e dall’altra come una risposta ad alcune sollecitazioni che i ragazzi hanno scritto nel questionario: «Spero che quest’indagine possa essere d’aiuto a tutti voi per conoscere anche un po’ noi ragazzi e ragazze perché anche se sembriamo vivere ai margini NOI CI SIAMO con la nostra sensibilità e soprattutto con la voglia di partecipare e di essere presenti a servizio degli altri, del nostro Paese e della nostra comunità. Mi auguro che questo questionario sia un punto di partenza per un incontro e un confronto e che soprattutto dia gli spunti necessari per realizzare qualcosa di concreto» (anonima).

Questo bando vuole invitare e sollecitare i giovani ad essere fonte di ispirazione nel gruppo dei pari, nella loro famiglia e nella comunità, attraverso un approccio creativo e l’uso dei linguaggi universali dell’arte. “SBAM! Noi ci siamo” è un concorso che prevede tre categorie: Musica, Video e Arte Figurativa.

Cantanti, videomaker e artisti devono avere dai 14 ai 25 anni, essere residenti in Sicilia e avere la capacità di rappresentare, attraverso le diverse espressioni artistiche, il tema del dare voce, dell’offrire proprio ai ragazzi uno spazio per esprimersi e raccontarsi, in chiave personale ed originale.

La scadenza per partecipare al concorso è fissata alle ore 13.00 del 04 novembre 2024, secondo le modalità indicate nel bando di concorso e regolamento scaricabile dai siti www.diocesicaltanissetta.it e www.emporiorossomelograno.it o richiedibile scrivendo una mail a segreteriacaritas@diocesicaltanissetta.it

I finalisti del concorso avranno la possibilità di partecipare, gratuitamente, a stage professionali e di alto livello: per la categoria musica, ad esempio, con il Maestro Andrea Rodini e l’artista Lello Analfino; per la categoria video con il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, il dott. Ivan Scinardo e per l’ultima categoria l’artista Salvatore Seme, che sta completando gli affreschi della Cattedrale Santa Maria La Nova in Caltanissetta. I premi consistono in voucher del valore di € 1.000,00 per ciascuna categoria per l’acquisto di beni, attrezzature e/o materiali necessari per la propria formazione e creazione artistica.

La premiazione del vincitore assoluto per ciascuna categoria artistica del concorso si terrà in occasione della serata di solidarietà del 07 dicembre 2024 presso il Teatro Regina Margherita, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. Sarà una kermesse che coinvolgerà attivamente i giovani finalisti del concorso in un’attività solidale e di sostegno a chi ha più bisogno poiché l’intero ricavato della serata sarà devoluto per la creazione di una o più borse di studio per giovani in difficoltà economica che vogliano proseguire la propria formazione