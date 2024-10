Caltanissetta. Concorso “Ecoattivi”: 50 cittadini premiati nel foyer del Teatro Margherita

CALTANISSETTA. Si è tenuta presso il foyer del teatro “Regina Margherita” la cerimonia di premiazione dei 50 cittadini del concorso “Ecoattivi”.Con l’utilizzo dell’omonima app, infatti, l’iniziativa promossa da Achab, Dusty e Comune di Caltanissetta ha stimolato i 1839 partecipanti ad accumulare punti attraverso azioni virtuose come la raccolta differenziata, la mobilità sostenibile e la riduzione dei rifiuti.

Il concorso ha messo in palio anche buoni spesa del valore di 25 euro, che oggi sono stati consegnati ufficialmente ai 50 cittadini vincitori alla presenza del Sindaco Walter Tesauro, del Responsabile dei Servizi Ambientali Dusty di Caltanissetta Mario Meli e dei rappresentanti di Achab.

Ecoattivi, promuovendo la salvaguardia dell’ambiente tramite semplici azioni quotidiane, rappresenta un valido esempio di come sia possibile utilizzare la tecnologia per diffondere una cultura positiva e per tutelare in modo concreto il proprio territorio.

L’app è disponibile gratuitamente su tutti gli smartphone e permette ai cittadini, attraverso pratiche quotidiane accessibili a tutti, di ottenere biglietti virtuali per partecipare all’estrazione dei premi.