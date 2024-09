Siracusa. Litigano a colpi di motoseghe per una precedenza, un ferito

E’ finita a colpi di motoseghe. E’ accaduto a Rosolini, nella zona sud del Siracusano, al culmine di una lite scoppiata presumibilmente per un diritto di precedenza negato, tra un giardiniere, che era alla guida di un camioncino, e un gruppo di stranieri, a bordo di un’auto. I due mezzi si sarebbero quasi sfiorati, stando a una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri della stazione di Rosolini e della Compagnia di Noto, e così sarebbero volate parole grosse tra i due conducenti. Gli animi si sarebbero surriscaldati, fino a quando, secondo alcuni testimoni, uno degli stranieri sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe afferrato una delle due motoseghe conservate nel camioncino mentre un altro avrebbe preso una scala. Il giardiniere, a quel punto, si sarebbe “armato” dell’altra motosega e così ne sarebbe scaturito un pericolosissimo duello, da cui è rimasto ferito l’artigiano, costretto a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale. L’uomo se la sarebbe cavata con sei punti di sutura. La scena è stata ripresa da diversi testimoni con i propri telefonini e nel giro di qualche minuto quello scontro è finito sui social e nella chat diventando in poco tempo virale. Sul caso, ci sono le indagini dei carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e per identificare i protagonisti di questo duello nonché i testimoni. Oltre ai video, che sono ormai in possesso delle forze dell’ordine, ci sarebbero anche i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.