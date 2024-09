Serie D. La Nissa cerca la sua prima vittoria stagionale al “Tomaselli” contro la corazzata Siracusa

La Nissa, a caccia della prima vittoria stagionale per mantenere la sua imbattibilità, affronta un Siracusa che la sua imbattibilità l’ha già persa dopo la prima giornata perdendo a Sambiase, ma che rispetto ai biancoscudati, ha un punto in più avendo piegato il Ragusa 3-0 domenica scorsa.

Una Nissa che arriva carica a questa seconda sfida stagionale tra le mura amiche. A Paternò Semenzin e compagni sono sembrati in crescita rispetto alla prima in casa con il Paternò. La squadra di Terranova ha mostrato solidità, per la prima volta non ha preso gol ed ha sfiorato il successo sbagliando un rigore pur giocando in 10 per tutto il secondo tempo. Una Nissa superiore rispetto alla prima di campionato nella quale la squadra del presidente Giovannone aveva dovuto attendere il 90° per cogliere con Rotulo il pari.

Con il Siracusa, ovviamente, ci vorrà una grande Nissa, una squadra in grado di soffrire e ripartire, un gruppo affamato e lucido che riesca ad imbrigliare il gioco degli aretusei per poi provare a fargli male con ripartenze e palle inattive. La Missione non è facile. Il Siracusa vanta individualità di tutto rispetto. E’ squadra temibile che può sbloccarla in ogni momento, ma soprattutto è un complesso in grado di esprimere una cifra calcistica notevole.

Alla Nissa mancherà certamente Loza e probabilmente Maltese per una noia muscolare. Per il resto, rosa al completo per una Nissa che vuole vincere nonostante la consapevolezza delle difficoltà legate alla partita. Alla gara non sarà consentito di assistere ai tifosi siracusani: c’è infatti il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi ospiti da parte del Prefetto su istanza del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

Il gruppo del tifo organizzato nisseno, di contro, ha manifestato solidarietà ai tifosi Ultras ospiti sostenendo che il loro modo di essere e di vivere il mondo ultras va al di là di una semplice partita. Ciò poiché lo stadio di Caltanissetta è probabilmente il più sicuro della categoria con vie d’accesso diverse per le tifoserie, parcheggi separati e settori distanti e divisi tra loro. Per questa ragione gli Ultras della Nissa hanno deciso che diserteranno il loro settore nel primo tempo, entrando solo nel secondo tempo.

Probabile formazione della Nissa: Elezaj, Bieto, Natale, Bruno, Neri, Privitera, Mannino, Agnello; Rotulo, Semenzin, Diaz. Arbitro dell’incontro Bruno Spina di Barletta.