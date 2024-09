San Cataldo. Il 13 settembre c’è la Sagra della Zucca

SAN CATALDO. Il prossimo 13 settembre a San Cataldo si rinnoverà la tradizione con la Sagra della Zucca. L’evento è organizzato dal Comitato di Quartiere Don Bosco ed è dedicato a Gaetano Vicari. Il prossimo 13 settembre dalle 20 alle 24 in piazza Calvario sarà possibile degustare la zucca e ascoltare buona musica con la band che farà rivivere negli anni i grandi quanto intramontabili successi.

La zucca, dunque, sarà la grande protagonista con degustazione di diverse varianti con le quali la stessa zucca viene proposta in cucina. Insomma, l’occasione giusta per tuffarsi nel mondo dei sapori autentici e genuini. Infine, nell’ambito della gustosa serata, previsto anche il sorteggio con diversi regali. L’evento si svolgerà in via Misteri e zona Calvario con la partecipazione degli allievi dell’Euroform.