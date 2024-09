San Cataldo. Gruppo di svedesi in visita al sito geominerario di Gabara

SAN CATALDO. Anche un gruppo di svedesi in cammino hanno avuto la possibilità di visitare il sito geo minerario di Gabara. E’ stata l’occasione per far conoscere le storie, ma anche le opere e la bellezza di un sito che ha catturato l’attenzione del gruppo svedese per la sua bellezza e fascino.

In particolare, Angelo La Rosa ha condotto gli svedesi tra le particolarità di Gabara, come la “buca San Michele”. Insomma, una parentesi, l’ennesima, di visitatori che, dall’estero, rendono omaggio al sito geominerario di Gabara che ormai costituisce fiore all’occhiello della comunità sancataldese.