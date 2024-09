Racalmuto presenta la sua settimana di interventi culturali per celebrare Agrigento “Capitale Italiana della Cultura 2025”

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha confermato: “Agrigento e ogni comune saranno Capitale della Cultura”. Nel 2025, infatti, l’intero territorio agrigentino sarà protagonista di una serie di manifestazioni culturali che coinvolgeranno tutta Italia. Ogni comune della provincia vivrà la propria settimana come “Capitale della Cultura”.

In questa ottica, il Consorzio Turistico Città di Racalmuto si è già attivato, avviando i preparativi per “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. Tra le iniziative in programma, il Consorzio intende creare una rete di partenariato che coinvolga tutte le associazioni locali, al fine di sviluppare un programma di eventi condiviso.

Un incontro è stato convocato per giovedì 19 settembre, durante il quale verranno istituiti tavoli tematici dedicati alla cultura, arte, agricoltura, turismo e sport. L’obiettivo è presentare un prodotto di qualità che rappresenti il territorio in modo unitario, consolidando le attività di promozione anche oltre la settimana dedicata a Racalmuto.

Michelangelo Romano, presidente del Consorzio, ha dichiarato che sono già in corso due principali azioni. La prima è la promozione web attraverso il sito www.turismoracalmuto.it e le pagine social, utilizzando il brand “#DESTINAZIONERACALMUTO”. La seconda prevede il collegamento dei principali centri culturali del comune, come la Fondazione Sciascia e il Teatro Regina Margherita, al fine di creare un percorso culturale che renda Racalmuto un vero e proprio “Museo all’Aria Aperta”.

L’iniziativa mira a unire le forze locali, coinvolgendo sia le associazioni che l’amministrazione pubblica, per garantire il successo del progetto e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. “Racalmuto Città della Cultura 2025” sarà un intervento congiunto che vedrà il sostegno di tutti i cittadini e istituzioni, con l’impegno di reperire risorse economiche e fornire supporto operativo e progettuale.