“La pietra, il legno, il tesoro. Eredità culturale tra tutela, valorizzazione e opportunità di sviluppo”: convegno di BCsicilia a Gangi

“La pietra, il legno, il tesoro. Eredità culturale tra tutela, valorizzazione e opportunità di sviluppo” è il titolo suggestivo del convegno promosso da BCsicilia che si terrà a Gangi, nella splendida cornice di Palazzo Bongiorno, il 14 e 15 settembre 2024 con il patrocino del Comune, e affronta i temi quanto mai attuali della salvaguardia del patrimonio culturale e dello sviluppo turistico dell’isola.

Si inizia sabato 14 alle ore 16,30 con i saluti di Giuseppe Ferrarello, Sindaco di Gangi e la presentazione del Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio, a cui farà seguito l’intervento di Antonio Purpura, Docente di economia dell’Università di Palermo, dal titolo “Beni Culturali e innovazione: per rilanciare una crescita della Sicilia equa e sostenibile”, e quello di Antonio Presti, Presidente della Fondazione Fiumara d’Arte, che affronterà il tema “Arte generatrice di economia”. A seguire l’intervento di Giovanni Di Stefano, archeologo, Docente presso l’Università della Calabria, che parlerà su “Le città greche di Sicilia. Un tesoro di pietra per il turismo mediterraneo” ed infine Gioacchino Fazio, Docente di Economia applicata presso il Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche all’Università di Palermo, relazionerà su “Le presenze turistiche in Sicilia: problemi e prospettive”. Alle ore 20 è previsto l’Aperitivo con l’Arte.

Il giorno successivo, domenica 15 alle ore 10,00, si riprende con una tavola rotonda dal titolo “Sistema dei Parchi archeologici: fruizione integrata, attrattori culturali e soggetti di crescita economica” a cui prenderanno parte Carmelo Bennardo, Direttore Parco archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro, Luigi Biondo, Direttore Parco archeologico di Segesta, Luigi Gattuso, già Direttore del Parco archeologico di Gela e del Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica e Domenico Targia, Direttore Parco archeologico Imera, Solunto, Iato.

Dopo il pranzo, con inizio alle ore 16,30, è prevista la tavola rotonda sul tema “Ereditare il futuro. Beni Culturali: una articolata politica per lo sviluppo economico”. Sono previsti gli interventi di Salvatore Geraci, Deputato della Lega, Componente della Commissione Cultura dell’ARS, di Annunziata Luisa Lanteri, Deputato di Forza Italia, Vice Presidente Commissione Cultura dell’ARS, di Luigi Iuppa, Presidente dell’Unione dei Comuni delle Madonie, di Manlio Mele, già Deputato ARS, Coordinamento regionale Dipartimento Cultura PD, e di Loredana Russo, già Senatrice della Repubblica, Componente Commissione cultura di Palazzo Madama.

“I nostri beni culturali non sono solo memoria storica – afferma il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio – ma anche eredità del futuro. Un patrimonio straordinario che merita di essere salvaguardato, promosso e valorizzato: sta tutto qui il senso della scommessa per un miglioramento della nostra terra. Comprendere come l’arte, fattore identitario di una comunità, possa diventare generatrice di economia, e lo stesso ruolo che giocano le istituzioni preposte allo scopo, contemporaneamente attrattori culturali e soggetti di crescita. Una sfida per la cultura, in termini di contenuti e di soggetti protagonisti, ma soprattutto della politica, chiamata ad elaborare percorsi innovativi e originali per lo sviluppo della Sicilia che la vede, nonostante il grandioso patrimonio architettonico e l’eccezionale ricchezza artistica, ancora relegata a ruoli marginali nel quadrante del turismo non solo nazionale”.