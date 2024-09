Il sogno che diventa realtà. Le giovanissime calciatrici sancataldesi Sofia Costa e Serena Imera al Palermo FC

SAN CATALDO. Il sogno sportivo che diventa realtà. E’ quello di due giovani calciatrici sancataldesi: Sofia Costa e Serena Imera. Le due giovani calciatrici sancataldesi sono entrate a far parte del Palermo FC, firmando un contratto che segna l’inizio di un futuro brillante a tinte rosanero. Ovviamente grande e legittima l’emozione per questo passaggio che segna l’inizio di una nuova avventura che le vedrà protagoniste allo stadio della “Favorita”, Renzo Barbera.

Le due ragazze hanno messo nero su bianco e sono ufficialmente due nuove giocatrici del Palermo. Entrambe provenienti dal Gloria Città di San Cataldo, piccolo ma ambizioso club locale di calcio femminile, sono state scoperte e fortemente volute dal settore giovanile del Palermo, che guarda con interesse al talento femminile siciliano. In questo caso, un plauso particolare va al tecnico Rosario La Marca, che ha seguito e cresciuto Sofia e Serena, supportandole con impegno e passione durante tutto il loro percorso.

Sofia Costa, centrocampista, ha iniziato a tirare calci a un pallone fin da bambina, sotto l’occhio attento e orgoglioso del padre. “L’ultimo gol, papà!” era la frase che spesso accompagnava i suoi giochi quotidiani, un richiamo alla sua insaziabile voglia di migliorarsi. Nonostante le prime difficoltà a giocare in squadre maschili, Sofia non ha mai perso il sorriso e la determinazione. A undici anni, però, la svolta: finalmente trova una squadra femminile e inizia a far vedere tutto il suo potenziale. Sul campo, Sofia non corre semplicemente dietro al pallone, sembra danzare. È così che i tifosi la descrivono: una “farfalla” che sfugge alle avversarie, leggera ma letale, e ogni volta che la rete si gonfia, il boato dagli spalti esplode in suo nome. La chiamata del Palermo FC, arrivata nel dicembre 2023, l’ha lusingata, ma con umiltà ha deciso di concludere il campionato con le sue compagne del Gloria. Ora Sofia è pronta per questa nuova avventura, consapevole di entrare a far parte di un grande club che crede in lei e nel futuro del calcio femminile.

Serena Imera, portiere, è un giovane muro tra i pali. A soli 14 anni, infatti, è già un portiere di grande talento. La sua passione per il ruolo racconta il papa’ è iniziata quando era ancora bambina, giocando nel piazzale di un bar vicino casa insieme al figlio del proprietario. Con materassini a terra e birilli a delimitare la porta, Serena fa crescere giorno dopo giorno la sua passione e abilità , nelle parata anche davanti agli sguardi increduli di qualche cliente stesso …

Anno dopo anno, è cresciuta molto tra i pali del Gloria Città di San Cataldo , dimostrando non solo di essere un’ottima difensora della porta con pochissimi gol subiti, ma anche di avere un talento inaspettato nel segnare: due reti nello scorso campionato, uno su rigore e uno direttamente dal rinvio. Anche lei è stata selezionata dalla rappresentativa regionale.

La svolta è arrivata durante una partita contro il Palermo, quando le sue parate spettacolari hanno catturato l’attenzione del club siciliano. E così, al termine della stagione, la proposta tanto attesa è arrivata: il Palermo vuole Serena e lei, pronta e determinata, ha detto sì. Oggi, firmando il contratto, Serena inizia il suo nuovo cammino, con la stessa grinta che l’ha accompagnata fin da bambina.

Per entrambe queste promesse del calcio femminile siciliano si tratta del coronamento di un sogno. L’ingresso nel Palermo FC rappresenta per loro non solo un traguardo importante, ma anche l’inizio di una nuova avventura in un club che crede nel talento e nel futuro.