Il 25 settembre Mazzarino celebra la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 con un bollo speciale di Poste Italiane

Unica città siciliana in lizza, Mazzarino celebra la propria candidatura al titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2027. Per l’occasione, domani 25 settembre Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “MAZZARINO CANDIDATA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2027” richiesto dalla Pro Loco del comune del Nisseno.

Nello stesso giorno dalle 14 alle 20 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita a piazza Vittorio Veneto. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Caltanissetta.