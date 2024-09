Gela. Congresso “La Gastroenterologia nel 2024”, il 1° ottobre conferenza stampa a Palazzo di Città

Un evento di livello internazionale che arriva a Gela per portare nel cuore della Sicilia alcuni dei massimi esperti mondiali del settore. Il congresso dal titolo “La Gastroenterologia nel 2024” si terrà i prossimi 4 e 5 ottobre 2024 presso l’Hotel Villa Peretti. La cerimonia inaugurale sarà invece il 3 ottobre al teatro Eschilo. Arriveranno in città medici, docenti universitari e ricercatori che porteranno lustro al territorio, dedicandosi ad un appuntamento di grande valore non solo dal punto di vista scientifico ma anche sotto il profilo sociale e culturale.

I direttori del corso, Maurizio Vinti (Medico specialista in gastroenterologia convenzionato con il SSN – Asp di Agrigento) e Giuseppe Leonardi (Responsabile dell’Unità operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela), daranno così continuità ad un evento che è già alla sua terza edizione.

«Dopo gli appuntamenti di Scicli e Alcamo – dice il dott. Leonardi –, siamo felici di portare il convegno a Gela. Ci siamo detti: perché questi grandi eventi devono tenersi solo nelle grandi città e non possono invece essere portati anche nelle periferie? Abbiamo abbracciato questa sfida, le difficoltà sono maggiori ma riteniamo che sia la strada giusta». Uno dei temi centrali del congresso sarà legato ai disturbi del metabolismo e alla lotta all’obesità con la prevenzione primaria, partendo dalla dieta mediterranea: non mancherà una tavola rotonda sull’argomento. Tutti i dettagli sui temi, i relatori, le sessioni e gli appuntamenti in programma verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 1° ottobre alle 11 a Gela, presso Palazzo di Città.