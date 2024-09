Da San Cataldo a Pompei, l’associazione “Legio Decima Fretensis” parteciperà all’evento rievocativo “Ludi Pompeiani”

L’associazione Legio Decima Fretensis di San Cataldo è lieta di comunicare la partecipazione, quale componente della Corte Imperiale del I Secolo d.C., all’evento rievocativo “Ludi Pompeiani 2024” presso il Parco Archeologico di Pompei: Il più grande evento realizzato finora in un luogo simile. Centinaia di rievocatori saranno presenti con il proprio Accampamento Didattico, con le esibizioni Gladiatorie e Legionarie dell’Anfiteatro e con la grande cerimonia militare del Foro di Pompei.

Plinio il Vecchio della Classis Misenensis riceverà tutta la Corte Imperiale con i suoi prestigiosi Pretoriani. Un esempio di grande rievocazione e ricostruzione storica per intrattenere ed informare le migliaia di turisti previsti per l’evento. L’evento è organizzato dalla Dyron Consulting e dal Parco Archeologico di Pompei e vedrà presenti formazioni tra le più accreditate nel panorama nazionale ed internazionale in ambito rievocativo e ricostruttivo. La nostra associazione, è grata a Roberto Cinquegrana ed a tutti gli amici della Corte Pretoria del I sec. d.C. per averci accolto in questa grande realtà, sarà per noi un privilegio partecipare, incontrare tanti amici rievocatori, scambiare esperienze ed avere i giusti riscontri sul nostro percorso di crescita.