Caltanissetta. Premio America Giovani per il talento universitario a Roma per la nissena Dania Amico

CALTANISSETTA. La storia è quella di una giovane nissena che è riuscita non solo a laurearsi ma anche a ricevere un prestigioso riconoscimento da parte della Fondazione Italia Usa con il Premio America Giovani al talento universitario.

Lei è Dania Amico, giovane nissena laureatasi lo scorso 21 marzo in economia e direzione delle imprese all’Università kore di Enna con voto 110 su 110 e la lode. La Fondazione Italia USA che promuove il Premio America Giovani al talento universitario, ha deciso di attribuirle il suo prestigioso riconoscimento riservato alle neolaureate e ai neolaureati meritevoli delle università italiane.

Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti in Italia con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

I vincitori del Premio sono selezionati tramite la banca dati delle università italiane tra i neolaureati con un piano di studi afferente agli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative.

La premiazione è avvenuta il 9 settembre scorso presso la Camera dei Deputati a Roma. Oltre al premio, alla giovane dottoressa nissena è stata anche conferita una borsa di studio per il Master Executive in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, diretto dalla ex Ministra dell’istruzione Stefania Giannini, in collaborazione con l’Italian Trade Agency e GEDI Tech gruppo editoriale

Attualmente Dania Amico sta svolgendo il tirocinio per l’abitazione all’esame di dottore commercialista presso lo studio della dottoressa Lucia Maria Ingala a Caltanissetta. “Sono orgogliosa di aver scelto di restare nella mia città e poter dare , nel mio piccolo, un contributo”, ha commentato con orgoglio la giovane nissena balzata agli onori della cronaca grazie al suo talentuoso percorso universitario.