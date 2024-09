Belliniana, omaggio al Cigno di Catania: dal 4 settembre disponibili online i biglietti gratuiti

Musica, teatro, danza e conversazioni per Vincenzo Bellini: dal 14 al 28 settembre, tra Catania e Messina, avrà luogo Belliniana – Omaggio al Cigno di Catania, rassegna direttamente promossa e organizzata dall’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana. Diciassette appuntamenti a ingresso gratuito in onore e con protagonista principale il compositore romantico siciliano, considerato tra i massimi del mondo dell’opera insieme a Rossini, Donizetti, Verdi e Puccini. Un’occasione unica per i siciliani e per i turisti che hanno scelto la Sicilia per le vacanze e che avranno la possibilità di conoscere le note belliniane da varie angolazioni: opera, musica da camera, teatro di parola e di figura, danza, jazz.

Dal 4 settembre (ore 9) su www.belliniana.it sarà possibile ottenere i biglietti gratuiti che garantiscono il posto a sedere per gli appuntamenti a Villa Bellini, Teatro Sangiorgi, Teatro Bellini (CT) e Teatro Vittorio Emanuele (ME). Nelle serate di spettacolo sarà poi possibile recarsi direttamente nei diversi luoghi per accedere agli eventuali posti non prenotati, sino ad esaurimento della disponibilità. Le attività in programma al Palazzo della Cultura (ex Platamone), alla Basilica Cattedrale di Sant’Agata V.M. e al foyer del Teatro Bellini sono a ingresso libero senza prenotazione, sempre sino a esaurimento dei posti disponibili.

Si comincerà sabato 14 settembre con un concerto alla Villa Bellini di Catania con il soprano Desirée Rancatore, il tenore Vittorio Grigolo e l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Gianluca Marcianò, per poi andare avanti con altri 16 appuntamenti tra concerti sinfonici, cameristici, conversazioni, musica sacra, teatro, danza, nuove creazioni e grande repertorio; al centro un’opera in forma di concerto al Teatro Bellini diretta da Fabrizio Maria Carminati.

Belliniana – Omaggio al Cigno di Catania (rassegna precedentemente chiamata “Bellini International Context”) si realizza grazie alla collaborazione di alcune tra le più importanti istituzioni culturali dell’Isola: Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Massimo di Palermo, Teatro di Messina, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Taormina Arte Sicilia, Università degli Studi di Catania, Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina e l’Arcidiocesi di Catania.

Il programma dettagliato sarà presentato la prossima settimana e sarà disponibile su www.belliniana.it.