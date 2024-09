A Catania due furti nello stesso giorno nello stesso negozio di un centro commerciale: denunciato 19enne

Avrebbe rubato per due volte in una stessa giornata nello stesso negozio di un centro commerciale di Catania due apparecchi per il karaoke. L’autore sarebbe stato un19enne, individuato dalla polizia, che lo ha denunciato per furto aggravato.

Le indagini sono state avviate dagli investigatori del Commissariato di pubblica sicurezza di Librino a seguito della denuncia di furto presentata dal titolare del negozio Così.

Dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza sarebbe emerso che il 19enne a mezzogiorno è entrato nel negozio rubando il primo apparecchio elettronico per poi ritornare la sera nello stesso negozio, approfittando dell’orario di chiusura, per rubare il secondo.

Fonte: Ansa