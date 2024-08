Nissa Juniores. Il 26 agosto il raduno allo stadio “Marco Tomaselli” alle 17

Riparte la stagione sportiva della Nissa Juniores. A guidarla sarà Giacomo Serafini che si avvarrà della preziosa collaborazione del neo preparatore atletico Giuseppe Abbate. I biancoscudati si ritroveranno allo stadio “Marco Tomaselli” lunedì, 26 agosto (ore 17), in vista del campionato che inizierà, a metà settembre.

Una “rosa” con spiccate doti qualitative che l’allenatore nisseno cercherà di plasmare fin da subito per ottenere i risultati sperati. Diversi giovani potrebbero fare da spola con la prima squadra e proprio il campionato Under 19 con una caratura più importante, in quanto sarà a livello “Regionale”. Una “vetrina” importantissima per mettersi in mostra alzando di non poco l’asticella.

Questi, i convocati per il raduno:

Portieri: Drago e Russo

Difensori: Garifi, Zoda, Di Graci, Jamladi, Amadou, Speranza, Sorce, Sciandrone e Amico

Centrocampisti: Abbate, Puma, Ferreri, Massaro, Napoli, Virzi’, Mannino e Torregrossa

Attaccanti: Soukarata, Mandala’, Zaid, La Monica, Dembele, Keita e Giacobbe (foto Claudio Vicari)