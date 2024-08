Milena. Il 9 agosto tradizione di sapori con la 28^ edizione della Sagra della Mbriulata

MILENA. Ormai è diventato uno degli appuntamenti più attesi da buongustai e gente che ama i sapori della tradizione. Si tratta della Sagra della Mbriulata che oggi si rinnoverà a Milena che, in un certo senso, ne costituisce una vera e propria “Patria”.

Ad organizzarla è stata la Pro Loco. La sagra, giunta alla sua 28^ edizione, sarà ancora una volta un trionfo di sapori e divertimento che prenderà il via alle ore 20,30. La “mbriulata” è una pietanza che fa parte della tradizione gastronomica milocchese. La Sagra si svolgerà in via Nazionale e piazza Garibaldi.

La ‘mbriulata è un impasto di pane salato arrotolato e farcito con olive, cipolla e tritato di maiale. Un’autentica delizia tutta da gustare. Nel corso della Sagra della mbriulata si esibiranno anche il gruppo folcloristico Herbessus di Grotte e “I Tammura” di Agrigento.