Bompensiere. Il 16 agosto tuffo nella musica leggera anni ’60 e ’70 con gli Equipe 84 in concerto

BOMPENSIERE. Un tuffo nella musica e nelle canzoni di tanti anni fa, di quelle che facevano sognare e che hanno accompagnato la vita di tante persone divenendone anche le relative colonne sonore.

E’ quello che il prossimo 16 agosto sarà possibile fare il prossimo 16 agosto quando a Bompensiere si esibiranno in concerto gli Equipe 84. Il concerto si svolgerà in Piazza Crocifisso alle ore 22 e costituirà un piccolo grande evento per gli amanti della musica leggera italiana anni 60 e 70.

Vasto il repertorio delle canzoni che saranno proposte: da “Tutta mia la Città” a “Un Angelo Blu”, da “29 settembre” a “Casa mia”, passando attraverso “E ho in mente te”. Insomma una carrellata di emozioni all’insegna della musica leggera d’autore che sarà possibile concedersi il prossimo 16 agosto nella piccola ma sempre accogliente Bompensiere.