Serradifalco. Danila Trapani parteciperà al Replay AI Film Festival di Venezia

SERRADIFALCO. Danila Trapani, giovane e valente scrittrice e artista serradifalchese, parteciperà al Replay AI film festival di Venezia con il suo nuovo cortometraggio d’animazione dal titolo “The soldier of Crimson mountain” pilot (primo episodio di lancio) della serie Rebel, tratto dall’omonimo romanzo selezionato al recente salone internazionale del libro di Torino.

Il cortometraggio è in concorso al Reply AI film festival che si svolgerà nei giorni dell’81° mostra internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Il concorso prevede le selezioni per le quattro categorie: Narratives, Pilots, Documentaries e Experimental e si baserà sulla creatività, artigianalità e qualità del prodotto. Dunque, un banco di prova importante per l’artista serradifalchese che, in questo 2024, ha partecipato già al salone libro di Torino. Inoltre ha ottenuto di recente l’alloro riservato ai film selezionati per le fasi finali del “Mediterraneo Festival Corto”.

Danila Trapani infine ha anche partecipato alle selezioni del Festival del Cinema di Cannes con il suo cortometraggio “Ciò che rimane di Elena – Fragmented Souls”.