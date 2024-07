La Sancataldese ingaggia il terzino sinistro Alessandro Cappello (’98): per l’esterno basso un gradito ritorno

Altro importante colpo di mercato in casa Sancataldese. La società verdeamaranto s’è assicurata il terzino sinistro classe ’98 Alessandro Cappello. Per la Sancataldese si tratta di un gradito ritorno, dal momento che lo stesso giocatore aveva in precedenza militato nelle fila verdeamaranto. Una grande esperienza maturata in questi anni tra Eccellenza e serie D,con una statura capace di rendere difficile la vita agli avversari. Considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori calciatori in circolazione nel suo ruolo.

Cappello, originario di Licata, cresciuto nelle giovanili dell’Akragas ha costruito la sua carriera tra Licata e Ragusa. Per lui un ritorno visto che, quattro anni fa, indossò la maglia verdeamaranto.