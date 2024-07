La Nissa si assicura per la prossima stagione le prestazioni del giovane difensore Benjamin Loza

Nuovo arrivo alla corte di Nicolò Terranova. Il vulcanico ds Ernesto Russello è riuscito ad assicurarsi per la prossima stagione le prestazioni di Benjamin Loza. Argentino con passaporto italiano, classe 2005 difensore centrale, ma all’occorrenza anche terzino sinistro, il giovane è destinato a rinforzare la batteria degli juniores biancoscudati.

Cresciuto nel settore giovanile del Villareal in Spagna, la scorsa stagione è arrivato al Canicattì, in Serie D, dove ha collezionato, alla sua prima esperienza nel calcio italiano, 20 presenze da titolare, realizzando anche quattro gol. Per la Nissa di Luca Giovannone un innesto che va a rafforzare un reparto difensivo che avrà bisogno anche gli Under per dargli solidità. Il 19enne argentino ha raggiunto nelle scorse ore la Sicilia per cominciare la preparazione agli ordini di Nicolò Terranova.