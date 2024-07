CALTANISSETTA. La Fiera di San Michele 2024 si svolgerà dal 26 al 29 settembre. E’ quanto definito nel corso di una riunione che s’è tenuta stamani a Palazzo del Carmine per gettare le basi per la programmazione della Fiera di San Michele, un evento che ogni anno costituisce un importante appuntamento per la Città di Caltanissetta e il suo comprensorio.

E’ stato questo lo spirito che ha animato oggi la riunione al Comune per la Fiera di San Michele. All’incontro, organizzato dall’assessore allo sviluppo economico Guido Del Popolo, ha preso parte Ascom Sicilia Caltanissetta e l’ing. Tomasella dell’ufficio Tecnico di Caltanissetta.

L’obiettivo è stato quello di definire i dettagli organizzativi per questa importante manifestazione. Un incontro nel suo complesso positivo nel corso del quale è stato definito l’arco temporale (26-29 settembre) nel quale si terrà la Fiera di San Michele. (Foto Ascom Sicilia Caltanissetta)