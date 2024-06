San Cataldo. Tanti studenti e genitori alla “Messa prima degli Esami” in Chiesa Madre

SAN CATALDO. Per il 14° anno consecutivo, i giovani maturandi, il lunedì prima degli esami di maturità, si sono ritrovati in Chiesa Madre per la “Messa prima degli esami” – la Santa Messa in onore dello Spirito Santo – quest’anno presieduta dal Direttore della Pastorale Giovanile diocesana, don Daniele Lombardo.

Hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica, non solo i giovani maturandi, ma anche alcuni docenti e genitori dei ragazzi, provenienti da diversi comuni della nostra Diocesi. Non si tratta di una sorta di “rito propiziatorio” per invocare facili risultati positivi, piuttosto è un’iniziativa di incoraggiamento per i maturandi, con cui si vuole esprimere la vicinanza della comunità ecclesiale in questo importante momento della vita di ogni giovane.

Durante la celebrazione è stata consegnata ai giovani un’immaginetta di San Giuseppe da Copertino, patrono degli studenti e una penna che, se vorranno, potranno usare il giorno dell’esame. Al termine anche un brindisi augurale e il gelato per tutti. Ogni anno gli studenti accolgono con gioia questa iniziativa promossa dalla Chiesa Madre e in tanti vi partecipano.