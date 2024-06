San Cataldo. Il 21 giugno Emanuele Cellauro condurrà la semifinale del Girovela Festival al Centro Commerciale Il Casale

SAN CATALDO. Il 21 giugno presso il Centro Commerciale il Casale si svolgerà Semifinale del Girovela festival di selezione del più importante festival Siciliano la Vela d’oro giunto alla 37 esima edizione. L’evento avrà il suo direttore artistico in Delfo Raciti che è Presidente della vela d’oro.

Il carismatico Nunziato Torrisi è invece il Responsabile nazionale casting Angelo Spinella. Il festival avrà l’onore di avere per la finale junior il maestro Valeriano Chiaravalle, mentre la finalissima della fascia giovani si svolgerà nella splendida borgata Marinara di Stazzo frazione di Acireale.

La giuria sarà presieduta dal maestro Umberto Iervolino. A condurre l’evento sarà Emanuele Cellauro speaker di Radio Rcs Sicilia, mentre Angelo Palmeri, docente di Oboe dal 1994 all’istituto Bellini di Caltanissetta, sarà il presidente di Giuria.

In giuria anche Jo Corbo produttore musicale e Talent scout. Ospite della selezione sarà l’ASD NEW PLANET ACCADEMY dei maestri LUIGI RISTUCCIA e Nicola Bagliovo in collaborazione con gli altri insegnanti della Scuola.