Nuovo mezzo di trasporto per la Misericordia di Vallelunga. Muscarella: ” Grazie alla popolazione vallelunghese per la vicinanza”

VALLELUNGA PRATAMENO – Inaugurata sabato la nuova ambulanza della Misericordia, risorsa indispensabile e preziosa per la comunità vallelunghese grazie al lavoro costante e impegnato dei tanti volontari che svolgono il proprio ruolo con grande professionalità, competenza e tanta dose di umanità. ”Non potremo mai ringraziare abbastanza il Governatore Luigi Muscarella, tutto il direttivo e i suoi collaboratori per l’impegno continuo nei confronti delle persone sofferenti e più fragili”, così ha sottolineato il primo cittadino Giuseppe Montesano, dopo il taglio del nastro. Il responsabile alla gestione dell’associazione afferma: “Ennesimo traguardo prefissato e raggiunto dalla Misericordia di Vallelunga che premia l’impegno con cui vengono svolti i servizi. Infatti, nell’arco di sette anni, inauguriamo il quarto mezzo nuovo di madre casa che attuerà servizi di emergenza ed urgenza sanitaria. Grazie al sincrono lavoro tra amministrazione comunale e direzione amministrativa, riusciamo annualmente a soddisfare le richieste giornaliere dell’utenza. Muscarella afferma: a nome mio e dell’amministrazione che mi onoro giornalmente di rappresentare ringrazio l’amministrazione locale per la collaborazione passata, presente e futura. Non indifferente è il ruolo di vicinanza che dimostra giornalmente la popolazione vallelunghese”.