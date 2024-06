MotoGp Olanda, pole di Bagnaia con record della pista

(Adnkronos) – Pecco Bagnaia in pole position con la Ducati dopo le qualifiche del GP Olanda 2024, ottava tappa stagionale della MotoGP. Ad Assen campione del mondo è protagonista di un giro record e chiude in 1:30.540 lasciandosi alle spalle per un soffio (81 millesimi) il leader del mondiale, lo spagnolo Jorge Martin su Pramac. Terzo lo spagnolo Maverick Vinales con l'Aprilia. Seconda fila per Alex Marquez, davanti ad Aleix Espargaro e Fabio Di Giannantonio, mentre Marc Marquez, con la Ducati Gresini, partirà settimo al termine della sessione caratterizzata dalla caduta nei minuti finali. Alle 15:00 la gara sprint, domani la gara ufficiale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)