Elezioni Caltanissetta, ecco il nome del nuovo sindaco: Fofò Grillo all’unanimità, acclamato genio irriverente

L’indiscutibile ed indiscusso vincitore della campagna elettorale delle elezioni amministrative di Caltanissetta 2024 è il candidato sindaco Alfonso Grillo sostenuto, sorretto, appoggiato, spinto da tre liste divenute ormai leggendarie: Farabutti Uniti, Colpo di Grazia ed O.N.M. (Organizzazione Nissena Massiccia).

In moltissimi si sono “candidati” per potere fare parte delle liste: un successo clamoroso, con alcuni che addirittura hanno rifiutato partiti “seri” solo per potere avere la “santina” con Grillo Sindaco.

La pungente ironia, la corrosiva vena satirica di Fofò accompagnato da un’autentica squadra di creator digitali ed esperti di comunicazione ha creato il vuoto rispetto ai competitor: i numeri, le interazioni, i mi piace, gli inserti social hanno scavato un solco. Trovate geniali su concerti megagalattici o convention elettorali al limite del demenziale.

Migliaia e migliaia di impression che hanno seppellito i candidati “reali” (non di matrice nobile ma intesi come appartenenti alla realtà) alle prese con una comunicazione quasi inesistente, ancorata a modelli obsoleti da conclamati “boomer”, praticamente ignorata dai potenziali elettori. Aspiranti sindaci che hanno continuato a raccontare le solite ‘favolette’, argomenti triti e ritriti. I cacciatori dello scranno di primo cittadino sono assurti al ruolo di protagonisti soltanto quando facendo la spesa, preparando rollò o facendo “sirbizza” sono passati attraverso le

forche caudine del Grillo parlante.

“Doverosa” è la visita alla pagina facebook “Grillo Sindaco”: avrete ‘seri’ motivi per ridere almeno fino alle elezioni del 2029.

L’argomento è faceto ma la riflessione è seria o perlomeno tendente al serioso: nella corsa alla fascia tricolore per il capoluogo nisseno il più credibile è stato l’incredibile Grillo. Chissà in quanti scriveranno Grillo sulla scheda elettorale, un dato che ovviamente non sarà possibile conoscere ma che avrebbe fornito ulteriori e significativi argomenti di riflessione.

I comizi di venerdì sera con “fiumi di folla”, si stima oltre le 10mila persone (p.s.: per i meno avvezzi, avvisiamo che trattasi di ironia) hanno confermato la tendenza.

Forse Cetto la Qalunque non era così fantasioso, comico o cinematografico. Forse a Caltanissetta sarebbe potuto diventare sindaco…anzi no, al massimo andava al ballottaggio con Grillo: poi avrebbe vinto il Fofò cittadino, perché almeno lui è autenticamente “nisseno”, oltre che sincero, sinceramente… pirla, molto pirla.

Dio salvi il Pirla!