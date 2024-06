Caltanissetta. Il 27 giugno celebrazione del 250° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza

CALTANISSETTA. Hanno preso avvio in provincia di Caltanissetta le iniziative locali per ricordare e celebrare i 250 anni della Guardia di Finanza. Il primo evento provinciale è stato quello del 6 giugno u.s., quando si è tenuta, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso e del Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Cosimo Di Gesù, del Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia, e del Sindaco del Comune di Caltanissetta, Arch. Roberto Gambino, la cerimonia di intitolazione del piazzale antistante l’ingresso carraio della Caserma “Cap. Enrico Franco” denominandolo, “Largo Fiamme Gialle”, deliberata dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative celebrative per il 250° Anniversario di Fondazione del Corpo.

Le celebrazioni in sede provinciale culmineranno il 27 giugno con la cerimonia militare dell’annuale Festa del Corpo, che si terrà alle ore 19.00 nello spazio prospiciente la già menzionata Caserma. Prenderanno parte alla cerimonia le massime Autorità civili, militari e religiose della Provincia e i Finanzieri del Comando Provinciale con i loro famigliari. La solenne celebrazione sarà aperta dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del Comandante Generale del Corpo, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

La cerimonia proseguirà con l’allocuzione del Comandante Provinciale, Col. Stefano Gesuelli e la premiazione dei militari che si sono distinti nei vari settori di servizio durante l’ultimo anno. Come ogni anno, l’Anniversario rappresenterà anche un momento di riflessione sul presente, tracciando un bilancio del lavoro svolto, seguendo il solco del motto scelto per la celebrazione del 250° Anniversario del Corpo: “Nella Tradizione il Futuro”

Per celebrare l’importante ricorrenza, La cerimonia vedrà la partecipazione dell’Orchestra del Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini” di Caltanissetta diretta dal M° Michele Mosa, composta da 35 musicisti – allievi del Conservatorio, che eseguirà alcuni brani tratti da famose Opere e Sinfonie.