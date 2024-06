Caltanissetta. FlixBus potenzia i collegamenti con il territorio per l’estate puntando sull’entroterra siciliano

CALTANISSETTA. Con l’arrivo dell’estate, FlixBus potenzia i collegamenti con Caltanissetta e tutta la Sicilia, dove un’attenzione particolare viene riservata alle località di interesse storico-culturale e alle aree interne. Ciò riflette la volontà di facilitare la conoscenza del territorio supportando un approccio al viaggio più rispettoso dell’ambiente, basato sull’uso di mezzi di trasporto collettivi.

Per tutta l’estate Caltanissetta sarà collegata, ad esempio, fino a 14 volte a settimana con Roma e Napoli, anche con collegamenti notturni che permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi. Opereranno fino a sette corse a settimana per Caltanissetta anche da città come Firenze, Milano, Salerno, Siena e Villa San Giovanni.

In particolare, Villa San Giovanni si offrirà come hub di interscambio strategico in Calabria per chi, arrivando dall’Italia continentale, vuole raggiungere Caltanissetta da altre città della Penisola. I biglietti sono prenotabili dal sito e dall’app FlixBus gratuita, nonché presso i rivenditori fisici in tutta Italia.

Con il rafforzamento dei collegamenti estivi, salgono a circa 20 le città della Sicilia raggiungibili a bordo degli autobus verdi. Garantendo collegamenti anche con l’entroterra, e quindi con città come Caltanissetta, Enna e Canicattì, FlixBus intende facilitare gli spostamenti delle persone anche verso località meno facilmente raggiungibili dalle altre regioni e, al contempo, contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla promozione delle aree interne, che il dibattito pubblico ha riconosciuto come possibili hub di sviluppo per stili di vita più sostenibili.[1]

«Crediamo che un’offerta di mobilità collettiva efficiente e capillare possa coniugare al meglio l’esigenza di sostenibilità con quella di economicità, oltre a contribuire a creare opportunità per lo sviluppo turistico del territorio», ha affermato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia. «Anche per questa estate, oltre ad aumentare la frequenza dei collegamenti sulle rotte nazionali più note e battute, abbiamo voluto valorizzare località meno conosciute del nostro bellissimo Paese. La varietà del nostro patrimonio è una ricchezza inestimabile, e riteniamo fondamentale facilitare l’accesso anche a centri meno frequentati. In questo modo possiamo contribuire a mettere in luce le particolarità del territorio incentivando forme di viaggio rispettose dell’ambiente, con la possibilità di generare un indotto per le economie locali e incoraggiare un approccio alla scoperta dei luoghi di cui possano beneficiare anche le comunità di destinazione», ha aggiunto Incondi.

Se si considerano i fattori di emissione in Europa, un’auto personale produce in media 166 grammi di CO2 per passeggero per km, mentre un autobus FlixBus si contraddistingue per un fattore di emissione medio di soli 27,8 grammi di CO2 per passeggero per km, più di 5 volte inferiore.[2]

Preferendo l’autobus all’auto, chi viaggia potrà così ridurre il proprio impatto a fronte di una spesa contenuta. I benefici di questo approccio alla scelta del mezzo, che coniuga le esigenze di sostenibilità e di economicità, si vedono soprattutto sul lungo periodo: nel 2023, chi ha preferito FlixBus e FlixTrain ad altre soluzioni negli oltre 40 Paesi dove opera la società, ha permesso di risparmiare oltre 1 milione di tonnellate di CO2, di cui ben 152.000 solo in Italia.