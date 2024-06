Caltanissetta. Elezioni, trasporto gratuito per elettori non deambulanti

La Responsabile dell’Ufficio di coordinamento del Servizio Elettorale, Dott.ssa Angela Maria Digesu, ha diramato una nota relativa al servizio di trasporto gratuito messo a disposizione in occasione del voto dell’8 e 9 giugno dal Comune di Caltanissetta in favore degli elettori con difficoltà o impossibilitati a deambulare.

Tale servizio, organizzato in collaborazione con l’associazione ANCoS APS, è rivolto a tutti gli elettori inabili temporaneamente o permanentemente a deambulare al fine di facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza.

Un pulmino sarà attrezzato con una pedana sollevatrice per permettere l’accesso di portatori di disabilità in carrozzina, mentre un altro mezzo sarà destinato a elettori con difficoltà a deambulare, come anziani o altri soggetti con momentanea o ridotta capacità di deambulazione che hanno presentato apposita richiesta.

Per accedere al trasporto gratuito è necessario essere muniti di un certificato medico rilasciato dal medico di famiglia attestante la difficoltà dell’elettore a deambulare autonomamente, senza ulteriore specifica. La certificazione, infatti, non deve riportare l’indicazione di alcuna patologia correlata.

È possibile richiedere il servizio contattando l’Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Caltanissetta ai seguenti recapiti:

– 093474395

– 3203297350

Il suddetto ufficio risponderà alle chiamate dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 09:00 alle 12.00 e il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00.

In occasione delle consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno tali numeri telefonici saranno attivi dalle ore 07:00 alle 22:00.

Per tutte le altre informazioni il Comune di Caltanissetta invita a consultare la guida completa per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale (Clicca qui)

Ricordiamo a tutti i cittadini che sul sito istituzionale di Caltanissetta è attiva una sezione dedicata alle elezioni 2024 consultabile al seguente indirizzo: https://comune.caltanissetta.it/it/topics/17/